Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Kimse Bizi İkincilleştiremez

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep belediyelerinin kültürel bazlı projelerle farkındalık oluşturduğunu belirterek, "Antalya'dan gelenler, kültürel içerikli çalışmaları gördüklerinde kültür şoku yaşıyorlar. Şehitkamil, Şahinbey ve Büyükşehir belediyesi her zaman farkını ortaya koydu. Birbirimize sahabe ruhuyla sarılırsak o zaman Gaziantep, Türkiye birincisi olur" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mutfak Sanatları Merkezi'nde AK Parti İl Kadın Kolları kahvaltılı bir programda buluştu.

ŞAHİN: KARDEŞLİK HUKUKUNU GELİŞTİREN BAŞKA BİR ÖRNEK YOK

Programda kadınlara seslenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Şahin, kadınların toplumun ışığı ve yol göstereni olduğuna işaret ederek, "AK Parti kadın kolları benim bir ailem, 16 yıldır hep birlikte AK Parti üzerinden kader birliği yaptık. Başka bir şehirde, böylesi bir birlik ve beraberlik anlayışı bulamazsınız. Partimizin kuruluşundan bu yana kadın kolları başkanı olup ta yan yana kardeşlik hukukunu geliştiren başka bir örnek göremezsiniz. Bu davayı, memleket meselesine, çocuklarımızın geleceği meselesine, Dünya'nın adaletine ve bakışına odaklayamazsak biz de diğer iller gibi oluruz. 'Biz' ne zaman 'ben' dersek Allah üzerimizden rahmetini ve bereketini alır. Teşkilatımızın uyumlu ve ahenkle çalışmasının tek bir nedeni vardır: O da liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti hareketinde, kadın aklı, duygusallığı, sabrı, şefkati ve bakış açısı olmalı diyen liderimizle 16 yıl önce yola çıktık" diye konuştu.

KİMSE BİZİ İKİNCİLLEŞTİREMEZ

"Bizi bu coğrafyada ikincilleştirmeye çalışanlara söyleyeceğimiz bir medeniyetimiz ve sembollerimiz var" diyen Başkan Şahin, şunları aktardı: "Kadınlarla erkekler birbirine rakip değildir, rekabetimiz hayırda ve iyilikte olacaktır. Birbirimizi iyiye güzele teşvik etmezsek bizim diğer partilerden ne farkımız kalır.

ANTALYALILAR KÜLTÜR ŞOKU YAŞIYORLAR

Antalya'dan şehrimize gelenler 'bizler böyle bir çalışma beklemiyorduk' diyerek, kültür şoku yaşadıklarını gizleyemiyorlar. Şehitkamil, Şahinbey ve Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel bazlı projelerle her zaman farkını ortaya çıkardı. Biz değerlerimize sahip çıkmalıyız. Birbirimize sahabe ruhuyla sarılırsak o zaman Gaziantep, Türkiye birincisi olur. Dedikodularla bizleri aşağıya çekmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz, ben inanmadığım sözü söylemem. Herkes bu teşkilatta huzur buluyor, kendine geliyor. Bir taraftan sosyal belediyeciliği öne çıkartarak Yetim Koordinasyon Merkeziyle yetimlere, Gıda Bankası projesiyle binlerce insana dokunuyorsak, diğer taraftan da ikinci üniversite için çalışıyorsak burada ciddi bir başarı var demektir."

2019 yerel seçimlerde Gaziantep'in yeni bir destan yazacağına parmak basan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Devlet yatırımları arkası arkasına geliyor. Ankara, Gazi şehrimize bir başka bakıyor. Bir Düzbağ İçmesuyu projesi, tam 1 milyar liralık dev bütçeli bir proje. 50 bin konutlu 250 bin kişinin yaşayacağı Kuzey şehir projesine Ankara ciddi destek veriyor. Genel ve yerel yönetim birleştiği, teşkilat ta sımsıkı arkamızda durduğu zaman sandıkları patlatacağız. Hep birlikte Gaziantep'te destan yazacağız" dedi.

AK Parti Milletvekili Nejat Koçer ise, kadınların girişimci ruhunun bir an önce iş dünyasına yansıması gerektiğini belirterek, kadınların hem siyasette, hem de üretimde söz sahibi olmasının önemine değindi.

AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti kadın kollarıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz, AK Parti'li kadınların davasına sımsıkı sarıldığını kaydederek, her ne şartta olursa olsun davalarından asla ödün vermeyeceklerini bildirdi.