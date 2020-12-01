Başkan Şahin: Yeni dünyanın kodları Başakşehir'de kurulmuş

Teknoloji ve inovasyon alanındaki yatırımlarıyla örnek olan Başakşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ağırladı.

Teknoloji ve inovasyon alanındaki yatırımlarıyla örnek olan Başakşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ağırladı. Yeni bir dünya kurulduğuna dikkat çeken Başkan Şahin, "Yeni dünyanın kodları zaten Başakşehir'de kurulmuş. Başakşehir bunu çok önce görmüş. Bu da Yasin Başkan'ın vizyonu, ekibin kuvvetiyle alakalı" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, akıllı şehircilik uygulamaları ile Türkiye'ye örnek olan Başakşehir'i ziyaret etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin, baş başa yaptıkları görüşmede teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmalar ile yeni medya, akıllı şehircilik ve modern belediyecilik alanında yapılacak ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

'İLKLERİN KADINI', ENLERİN VE İLKLERİN ŞEHRİNİ GEZDİ

Türkiye'nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanlarından ve Gaziantep'in ilk kadın milletvekillerinden olan Fatma Şahin, daha sonra sırasıyla Başakşehir Millet Kıraathanesi ve Başakşehir Living Lab'i de gezdi. Kovid-19 kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen ziyaretlerde Başkan Yasin Kartoğlu, çalışmalar hakkında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e bilgi verdi. Başakşehir Espor Merkezi ve Living Lab'e hayran kalan Başkan Şahin, Radyo Başakşehir'i de ziyaret eti.

BAŞKAN ŞAHİN'DEN BAŞAKŞEHİR'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Başkan Şahin, "Mutluluğun sesi" sloganıyla dünyanın dört bir yanında ilgiyle dinlenen Radyo Başakşehir'de Mutlu Sabahlar programının canlı yayın konuğu oldu. Başakşehir'de çalışmalardan övgüyle bahseden Şahin, "Yeni bir dünya kuruluyor. Yeni dünyanın kodları zaten Başakşehir'de kurulmuş. Başakşehir bunu çok önce görmüş. Bu da başkanın vizyonu, ekibin kuvvetiyle alakalı" dedi.

Teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalara önem verdiğinin altını çizen Başkan Şahin, "Ben de bir mühendisim. 15 yıl özel sektörde çalıştım. Yaklaşık 18 yıl Ankara'daki bütün görevlerimden sonra Gaziantep Belediye Başkanı olduk. Yasin Başkanımızı tebrik ediyorum. Geçen hafta Başkanımızla telekonferans üzerinden önemli bir çalıştay yaptık. Başkanımızın teknolojiyle, akıllı şehirlerle ve gençlere yönelik e-sporla ilgili çok farklı bir vizyonla çalıştığını görür görmez arkadaşlara dedim ki; 'Önümüzdeki hafta Başkanımızı ziyaret edelim'. Tecrübe çok önemli bir şey, bizim de tecrübeyi görüp hızlı bir şekilde koordinasyonu sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BAŞAKİŞEHİR'DE BÜYÜK BİR BAŞARI HİKAYESİ VAR"

Gaziantep'te Teknofest'e ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Başkan Şahin, "Teknofest bir festival değil, bir paradigma değişimi. Ülkenin teknoloji açığını kapatma, büyük düşünme, özgüvenle yola gitme ve gençlerin heyecanı açısından çok önemliydi. Biz de, dene-yaplar ve inovasyon merkezleri ve çocuk akademisinden başlayarak altyapı oluşturduk. Bizim açımızdan çok önemli bir değişim dönüşüm oldu. Ama burada Yasin Başkanım yıllardır bunu yapıyor zaten. Çalışıyor, uyguluyor, büyük bir başarı hikayesi var. O yüzden ekiplerin birbirini tanımasını ve birbirleriyle olan koordinasyonunu çok önemi buluyorum. Deneyim paylaşımı için buraya geldik. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"SİZDE BÜYÜK VİZYON, EKİBİNİZDE DE BÜYÜK BİR HEYECAN VAR"

Yeni bir dünya kurulduğuna dikkat çeken Başkan Şahin, "Yeni dünyanın kodları zaten Başakşehir'de kurulmuş. Başakşehir bunu çok önce görmüş. Bu da Yasin Başkan'ın vizyonu, ekibin kuvvetiyle alakalı. Biz de, bu işleri hızlı bir şekilde yapmak ve bölgesel kalkınma gerçekleştirmek istiyoruz. Pandemiden sonra kurulacak olan özellikle akıllı tarım, gıda güvenliği, kendi kendine yetme, yeşil ekonomi gibi sağlıklı ve dirençli gibi yeni başlıklar var. Bu başlıklar için daha iyi koordine olmamız lazım. Sizde büyük vizyon, ekibinizde de büyük bir heyecan var. Bu ikisi birleştiği zaman başarı kaçınılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZ DE GAZİANTEP'E GELMEK İSTİYORUZ"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Kartoğlu, "Başkanım bu kelimeler ve duygulardan sonra benim size bir yemek borcum oldu. Biz de, sizin gastronomi alanındaki mücadeleniz ve dünyaya örnek olan vizyonunuz için, şehrin güzelliklerini yerinde tanımak ve tatmak için Gaziantep'e gelmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı