Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Seçildi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı seçildi.

JW Marriot Otel'de düzenlenen oylama sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Fatma Şahin oylamadan sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye Belediyeler Birliği 73 yıl önce kurulan çok önemli bir birlik. Siyasi partilerin temsil edildiği, çok yüksek oranda bütün belediyelerin üye olduğu her yönden güçlü bir birlik. Hukuki alt yapıda belediyelerin ihtiyaçlarını takip ediyor. Eğitim seferberliğiyle ihtiyacı olan akademik bilgiyi sunuyor. Beraberinde teknolojik alt yapıya uygun donanım ve yazılım alt yapısı koyuyor. Uluslararası boyutta da yerel yönetimlerin yerelden genele temsilinde çok önemli bir gücü var" ifadelerini kullandı.

"Artık kalkınma yerelde başlıyor, demokrasi yerelde başlıyor"

Şahin, şimdiye kadar yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu kaydederek, "Aldığımız bayrağı çok daha yukarı taşımak için bu alandayız. Çünkü artık kalkınma yerelde başlıyor, demokrasi yerelde başlıyor. Artık sürdürülebilir kalkınmada kentsel sürdürülebilirlik çok önemli. Bütün dünya bunu konuşuyor. Her şehrin kendi yerel gücünü rekabete dönüştürüp, kalkınmanın bir parçası haline getirmesi gerekiyor ve şehir ekonomilerini güçlendirmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın 3 gün önce manifesto olarak açıkladığı 'Türkiye küresel güç olacak' dediği bir vizyon var. Biz yerel yönetim olarak bu bakış açısıyla hem ülkenin ekonomik olarak güçlenmesinde hem de yerel yönetimlerin buradan hak ettiği payı almasında bir çalışma yapmak istiyoruz. Yerel yönetimlerin toplam bütçedeki payı yüzde sekizden yüzde 12'ye ayrıldı. Bu ortalama Avrupa ülkelerinde yüzde 20'lerde. Kişi başına düşen mali destekte şehirler arasında bir fark gözüküyor. Bunun düzeltilmesi için bir yasal düzenleme gerekiyor. İşin özü bunlarla alakalı belirlenen sorunları tespit edip çözmek için hem ciddi bir mutfak çalışmasıyla hem de büyük bir lobi çalışmasıyla bunu yapmak istiyoruz. 24 Haziran'da ülkemiz yeni bir modele geçiyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminde yerel yönetimlerin de entegrasyonu ve bir kalkınma için dünyadaki iyi örnekleri çalışıp bunun üzerinden kendi mili ve yerli duruşumuza göre yerli kalkınma modelimizi de birlik olarak çalıştıracağız" şeklinde konuştu.

Şu anda 3 milyon mültecinin olduğunu belirten Şahin, bu rakamın yüzde 70'inin Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay hattında olduğunu ve bu bölgede özel bir şekilde göç yönetimini başarmaları gerektiğini kaydetti. Şahin, "Türkiye Belediyeler Birliği yurt dışında birçok faaliyette bulundu ve siz de bu faaliyetlere ağırlık vermeyi düşünüyor musunuz" sorusunu yanıtlayarak, "Dünya Belediyeler Birliğinin Başkan Yardımcısıyım. Avrupa Konseyi'nde yerel yönetimler çok güçlü. Orada güçlü bir şekilde temsil edilmeye devam etmemiz gerekiyor. Artık şehirler kendi içinde büyük bir yerel diplomasi ağı oluşturuyor. Dünya barışı için, kardeş belediyecilik çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla gelinen noktada bu önemli bir çalışma. İlgili birimlerimizle de yerelden evrensele Anadolu'nun her şehrinin gücünü bütün dünyaya tanıtacak bir tanıtım atağıyla da bunu takip edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Programa eski Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de katıldı. - ANKARA