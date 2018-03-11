Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milli marşımızın 'Korkma' diye başlayan mısraların hem gurur, hem umut, hem de güven verdiğini bildirdi.

Şahin, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli mutabakat metnimizdir

Şahin, tam bağımsızlığa inanmış bir vatan şairi olan Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı'nın, bu toprakların ruhunu, bu milletin özünü yansıtması bakımından sadece bir şiir değil, aynı zamanda bir milli mutabakat metni olduğunu aktardı.

İstiklal Marşı'nın anlamına vakıf olabilmek için öncelikle Ersoy'u çok iyi anlamak gerektiğinin altını çizen Fatma Şahin, Mehmet Akif Ersoy'un ülkenin istiklali için verilen büyük direnişe gönüllü olarak katıldığını, milli mücadele ruhunun canlı tutulmasına destek verdiğini belirtti.

Unutulmaz değerleri anlatır

Şahin, Ersoy'un bedelsiz olarak yazdığı İstiklal Marşı'nı değerlendirdi: "Milli marşımız 'Korkma' diye başlayan mısralarda hem gurur, hem umut, hem de güven vermektedir. Bize nereden gelip nereye gittiğimizi, asla unutmamamız gereken değerleri anlatır. İnanıyorum ki, istiklal mücadelesi ruhunu muhafaza ettiğimiz sürece, millet olarak karşılaştığımız her tür badireyi atlatacak, istikbal mücadelemizi de başarıyla sürdürebileceğiz" dedi.

Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz

İstiklal Marşından alınması gereken mesajların olduğunu vurgulayan Şahın, ülke güvenliği için başlatılan Zeytin Dalı Operasyonuna da işaret etti.

Fatma Şahin, "Milletimiz tarihte hiçbir zaman zulme boyun eğmedi, varlığına kastedenlere gerekli dersi verdi, vatanına ve hürriyetine canı pahasına sahip çıktı. İstiklal Savaşı'nda da Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kenetlenerek bir var olma mücadelesi veren halkımız, hür ve müstakil yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha kabul ettirmiştir. Dün olduğu gibi yarın da hiçbir tehdide boyun eğmeyecek, güvenliğimiz için ne gerekiyorsa yapmaktan kaçınmayacağız. Kahraman askerlerimiz, terör unsurlarını sınırımızdan temizlemek için büyük bir hassasiyet ile sivilleri kollayarak teröristlere göz açtırmayacaktır. Allah yardımcıları olsun. Allah onlardan razı olsun. Milletimizin kahraman askerlerine desteği tamdır, birlik ve beraberlik duygusu ile geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Şehitlerimize ve vatan kahramanlarına en büyük borcumuz, gelecek nesillere daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke bırakmaktır. İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve değerli vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u olmak üzere, İstiklal Savaşı'nda bu vatan için can veren, kanını toprağa döken tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP