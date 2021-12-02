Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı - Haberler
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Şahin mesajında "'Önce insan' diyen, insanı 'yaratılmışların en şereflisi' olarak gören bir geleneğin mensupları olarak bizler, her konuda engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz" diyerek şöyle devam etti:

GAZİANTEP (Bültenler) - "Göreve geldiğimiz günden bu yana, engelli bireylerin hayata katılımı konusunda atılan devrim niteliğindeki adımlar, engelli vatandaşlarımıza karşı hassasiyetimizin bir göstergesidir. Eğitim hizmetlerinden evde bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine varıncaya kadar pek çok hususta engelli kardeşlerimizin sorunlarına çözüm olmak; toplumla bütünleşmelerini, işgücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak için özveriyle çalıştık.

Engel, 'Yaşarmayan gözde, nasırlaşmış kalpte' diyerek engelli tanımını değiştirdik. Allah'ın topluma birer emaneti olarak kabul ettiğimiz engellilerimizi, toplumun diğer mensuplarıyla aynı derecede bu ülkenin sahibi olarak görüyor ve kabul ediyoruz. 'Engelsiz Kent Gaziantep' için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en güzel Engelsiz Yaşam Merkezi'ni açtık. Merkezimizde her engellimiz için ayrı ayrı sahalar oluşturup tedavi yöntemlerimizi hayata geçirdik. Bunun yanı sıra atölye çalışmalarımızla onları hayata kazandırıyoruz. Bu çalışmalar ışığında edindiğim deneyimle azıcık dokununca insan hayatına nelerin değiştiğini fark ettim.

Engelleri aşmak bir inanç meselesidir. Başarının anahtarı öncelikle inanmaktır. Başarılarıyla bizleri gururlandıran, azim ve kararlılıklarıyla hepimize ilham kaynağı olan engelli kardeşlerimiz buna en güzel örnektir.

Bizlere ve topluma düşen, engelli insanlarımızın kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmaktır.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm vatandaşlarımızı engellilik konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyor, azimleri, kararlılıkları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

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