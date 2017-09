Gaziantep Büyükelçileri Ağırlayacak

Dünyanın 187 ülkesine ihracat gerçekleştiren Gaziantep, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) işbirliğiyle düzenlenen "Büyükelçiler Buluşması"na ev sahipliği yapacak.



GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, en fazla ihracat yapan iller sıralamasında beşinci sıradaki yerini koruyan ve dünyanın 187 ülkesine ihracat gerçekleştiren Gaziantep'in TİM ve GAİB işbirliğiyle koordine edilen büyükelçiler buluşmasına ev sahipliği yapacağını ifade etti.



Dünyanın bir çok ülkesinin büyükelçisi ve temsilcilerinin katılacağı buluşmanın üç gün süreceğini aktaran Çıkmaz, toplantının Gaziantep'in tanıtımı için de büyük önem taşıdığını sadece sanayi ve ihracatın değil aynı zamanda kentin kültürünün de dünyaya açılacağını dile getirerek şunları kaydetti:



"TİM tarafından geleneksel hale getirilen büyükelçi buluşmalarının dördüncüsü 15-17 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştiriliyor. 187 ülke ile ticari ilişki içerisinde olan ve en fazla ihracat yapan beşinci il konumundaki Gaziantep'in üç gün boyunca bir çok konudaki özelikleri büyükelçilerde anlatılacak. Düzenlenecek olan gezi ve inceleme gezilerinde de kentimizin sahip olduğu tarihi ve doğal güzelikler gözler önüne serilecektir. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin tarafından sürdürülen 'Şimdi Gaziantep'e Gelme Zamanı' davetine de bir icabet niteliği taşıyan bu organizasyonda sanayici ve iş adamlarımız da büyükelçilerle değişik platformlarda bir araya getirilerek kentimizin ekonomisine katkıların arttırılması, bu organizasyon sonucunda Gaziantep'e her anlamda önemli bir katma değer sağlanması da hedefleniyor. TİM Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'ye böyle büyük bir organizasyonu Gaziantep'te bizlerle birlikte gerçekleştirdiği için ayrıca teşekkür etmek istiyorum."



Çıkmaz, büyükelçiler buluşmasıyla ilgili hazırlıkların tamamlandığını ve GAİB bünyesindeki dört ayrı birlik başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin organizasyon süresince büyükelçilere refakat edeceğini vurguladı.



Gaziantep'in sahip olduğu değerlerle sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın da önde gelen kentlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Çıkmaz, şöyle devam etti:



"En iyiyi üretmek ve dünya pazarlarında aktif oyuncu rolü oynamayı başaran Gaziantep'in sahip olduğu tarihi ve turistik dokunun da büyükelçiler vasıtasıyla dünyaya tanıtılması elbette büyük önem taşıyor. Diğer taraftan gastronomi turizminin gelişmesi ve Gaziantep'in bu yolla da önemli katkılar alabilmesinde büyükelçiler buluşması önemli rol oynayacak. TİM ve GAİB işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan bu buluşmayla ilgili gerekli hazırlıklar tamamlanmış olup Gaziantep Valimiz Ali Yerlikaya ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in de büyük desteklerini görmekteyiz. Şahsım ve üyelerimiz adına valimiz ve büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz."