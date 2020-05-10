GAZİANTEP Boş sokağa çiçeklerle; 'Evde kal anne' yazdı

Boş sokağa çiçeklerle; 'Evde kal anne' yazdıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, çiçekçilik yapan Salman Sertbaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kalan sokağa 'Evde kal anne' yazdı.

Boş sokağa çiçeklerle; 'Evde kal anne' yazdı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, çiçekçilik yapan Salman Sertbaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kalan sokağa 'Evde kal anne' yazdı.

İçişleri Bakanlığının 'Anneler Günü' genelgesiyle yasakta muaf tutulan çiçekçiler, telefonla gelen siparişleri adreslerine gönderiyor. Garnizon Caddesinde 10 yıldır çiçekçilik yapan Salman Sertbaş, bu yıl koronavirüs tedbirlerine denk gelen Anneler Gününde işyerinin önündeki sokağa çiçeklerle 'Evde kal anne' yazdı.

Anneler Gününe dikkat çekmek için sokağa çiçeklerle yazı yazdığını anlatan Sertbaş, Tatlı bir yoğunluk yaşıyoruz ama zor günlerde geçiyoruz. Bu zor süreçte annelerimizin yüzünü bir nebze de olsa güldürebilmek için her siparişi adresine ulaştırıyoruz. Boş kalan sokakta biz de annelerimizin gününü kutlamak için 'Evde kal anne' yazdık dedi

Kaynak: DHA