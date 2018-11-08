Gaziantep Boş Evde Çıkan Yangını İtfaiye Söndürdü

Gaziantep'te, sahibi yurt dışında yaşayan, madde bağımlılarının kullandığı metruk evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Yangın, akşam saatlerinde Akyol Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın madde bağımlıları tarafından kullanılan zemin katında nedeni öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle 1 saate söndürülen yangın evde hasara yol açarken ev sahibinin ise yurt dışında yaşadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangın çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.