Gaziantep, Bolu'da kampa girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep, Bolu'da kampa girdi

Gaziantep, Bolu'da kampa girdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Gaziantep, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi ve ilk antrenmanını yaptı.

Süper Lig ekibi Gaziantep, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi ve ilk antrenmanını yaptı.

Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kalan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait tesislerde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon idmanıyla devam eden antrenman, 5'e 2 çalışmasıyla sona erdi.

Gaziantep ekibinin Bolu kampı 18 Temmuz'a kadar devam edecek.

Gaziantep, Bolu'da kampa girdi
Gaziantep, Bolu'da kampa girdi
Gaziantep, Bolu'da kampa girdi
Gaziantep, Bolu'da kampa girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi
Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi
Başakşehir, Ahmet Kutucu'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Başakşehir, Ahmet Kutucu'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Kartal Tibet Burak Özçivit Müslüm Gürses
Spor Diego Ali Koç Burak Elmas Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep, Bolu'da kampa girdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 12:46:03. #1.15#

title