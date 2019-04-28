Gaziantep Bölge Münazara Şampiyonası
Gaziantep'te 4 ilden 262 öğrencinin katılımıyla Gaziantep Bölge Münazara Şampiyonası düzenlendi.
Gaziantep'te 4 ilden 262 öğrencinin katılımıyla Gaziantep Bölge Münazara Şampiyonası düzenlendi.
Türkiye Münazara Ligi Projesi'nin Gaziantep ayağı kapsamında Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen yarışmaya, Gaziantep'in yanı sıra Van, Mardin ve Adana'dan 262 öğrenci katıldı.
Yarışmada, Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencileri Bilge Nida Yıldız ile Can Özkılıç, finale kaldı.
Öğrenciler, İstanbul'da düzenlenenen yarışmada, bölgeyi temsil edecek.
Kaynak: AA