Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Komisyon Başkanlığındaki 8 Personele Teşekkür Plaketi

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Komisyon Başkanlığında görev yapan, 2018 takvim yılında gayret ve çalışkanlıkları ile işlerine olan sadakatleriyle farkındalık oluşturan 8 personele teşekkür plaketi verildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel Navdar, 15 Temmuz Milli İrade Konferans Salonunda komisyon üyeleri ve tüm personelin katılımıyla düzenlenen törende, personellere teşekkür ederek, "Kuruluşumuzdan yani 20 Temmuz 2016 tarihi ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında dairelerimizin esas kaydına alınan 70 bin 22 dava dosyasının 63 bin 511'i karara bağlanmış olup, 6 bin 511 dava dosyası derdest durumdadır. Karara bağlanan 63 bin 511 dava dosyasının 3 bin 493'ü Danıştay'a temyiz edilmiş, 60 bin 18'i ise dairelerimizde kesinleşmiştir. Bu durum itibarıyla istinaf edilen davaların yüzde 91'i karara bağlanmış olup, yüzde 95'i dairelerimizde kesinleşmiş durumdadır." ifadelerini kullandı.

Navdar, bu başarıyı hep birlikte, uyum içinde çalışarak gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yüksel Navdar, konuşmasının devamında, "Devletimizin, milletimizin bizlere tevdi ettiği görevi en üst düzeyde sorumluluk bilinciyle yerine getirme konusunda inisiyatif alarak daha iyisini başarma iradesi ortaya koyan, gayret ve çalışkanlıkları ile farkındalık oluşturarak iş birliğinde bulunan tüm personelime teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA