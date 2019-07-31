Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde görev değişimi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde, yaklaşık 50 yargı mensubunun görev yeri değişirken, 3 mahkemenin faaliyeti durduruldu.

Alınan bilgiye göre, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde görevli yaklaşık 50 yargı mensubunun tayini çıkarken, 38 yargı mensununun da buraya ataması yapıldı.

Son kararnameyle yeni atanan hakimlerin de görev yerleri belirlendi. Tayin nedeniyle boşalan 2. Ceza Dairesi Başkanlığına Kutlu Yaman, 15. Ceza Daire Başkanlığına Fatma Küçükkeleş, 17. Ceza Dairesi Başkanlığına Ahmet Şeker, 5. Hukuk Dairesi Başkanlığına Gülnihşah Çokdinç, 14. Hukuk Dairesi Başkanlığına Abdulkadir Hökelek atandı.

Öte yandan, diğer bölge mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle iş yoğunluğu azalan 10. Ceza Dairesi ile 3. ve 15. hukuk dairelerinin faaliyetleri HSK tarafından durduruldu.

Son kararnameyle, Gaziantep Bölge Adliyesi Mahkemesi Başsavcılığına Mustafa Kemal Çokdinç atanmıştı.

Kaynak: AA