Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Kamuoyunda "Kck Ana Davası" Olarak Bilinen Terör Örgütü...
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, kamuoyunda "KCK ana davası" olarak bilinen terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada, Diyarbakır'daki yerel mahkemenin kararına itiraz eden 139 sanık hakkında verilen hükümleri inceleyerek, aralarında HDP milletvekili adaylarının da yer aldığı 89 sanık...
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, kamuoyunda "KCK ana davası" olarak bilinen terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada, Diyarbakır'daki yerel mahkemenin kararına itiraz eden 139 sanık hakkında verilen hükümleri inceleyerek, aralarında HDP milletvekili adaylarının da yer aldığı 89 sanık hakkındaki mahkumiyeti uygun buldu.