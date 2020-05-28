GAZİANTEP Bisiklet süren çocuklar, zabıtayı polis zannedince kaçtı
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GAZİANTEP Bisiklet süren çocuklar, zabıtayı polis zannedince kaçtı

Bisiklet süren çocuklar, zabıtayı polis zannedince kaçtıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıya çıkarak bisiklet süren çocuklar, siren çalan zabıta aracını polis aracı sanınca bisikletlerini bırakıp, kaçtı.

28.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:25

Bisiklet süren çocuklar, zabıtayı polis zannedince kaçtı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıya çıkarak bisiklet süren çocuklar, siren çalan zabıta aracını polis aracı sanınca bisikletlerini bırakıp, kaçtı. Zabıta ekipleri, çocuklara bisikletlerini vererek evlerine gönderdi.

Hürriyet Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıya çıkan çocuklar, bisikletleriyle dolaşmaya başladı. Bu sırada mahalleye giren zabıta aracının çaldığı sireni duyunca, polis geldiğini sanan 3 çocuk, bisikletlerini bırakıp, ağaçlık alana kaçtı. Çocukların korkup kaçtığını gören zabıtalar; 'Çocuklar sokağa çıkma yasağını ihlal etmeyin, evinize gidin' anonsu yaptı.

Anonsa rağmen saklanmayı sürdüren çocukların yanına giden zabıtalar, bisikletlerini vererek evlerine gönderdi.

GAZİANTEP Bisiklet süren çocuklar, zabıtayı polis zannedince kaçtı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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