Gaziantep Bin 500 Kişilik ekiple tepeden tırnağa ilaçlanıyor
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Gaziantep Bin 500 Kişilik ekiple tepeden tırnağa ilaçlanıyor

Gaziantep Bin 500 Kişilik ekiple tepeden tırnağa ilaçlanıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla bin 500 personel, 49 araç ve araç üstü ekipmanla kent genelinde uçkun ve haşerelere karşı başlattığı mücadelesini sürdürüyor.

İlaçlama ekibinin her gün akşam saatlerinden başlayarak gece geç saatlere kadar süren mesaisi, eylül ayının sonuna dek devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Müdürlüğünce il genelinde sineklere karşı başlatılan ilaçlama çalışması sürdürülüyor. Vatandaşların sıkıntısız bir yaz geçirmesi için uçkun ve haşereye karşı olan mücadelesinde; sahadaki ekipler Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı biyosidal ürünlerle akşam saatlerinden başlayarak gece geç saatlere kadar yürüttüğü ilaçlama çalışmasını her gün olacak şekilde eylül ayına dek sürdürecek.

Büyükşehir, her gün saat 17.00 ila 01.00 saatleri arasında il genelinde organize ettiği ilaçlama planında 9 ilçede Coğrafi Bilgi Sistemi'nden yararlanarak merkez ilçelerde 32, Nizip'te 5, Karkamış'ta 2, Yavuzeli'nde 2, Araban'da 2, Nurdağı'nda 3 ve son olarak İslahiye'de 3 olmak üzere toplamda 49 araç ve araç üstü ekipman desteğini kullanarak ilaçlamadaki etki kapasitesini artırıyor. Bunun yanı sıra ilaçlama esnasında kullanılan araçlarda 39 ULV ve 8 mist blower makineleri bulunuyor.

Yetkililerin belirttiği talimatlar doğrultusunda hareket eden saha ekibi, uçkunla mücadelede rüzgarın durgun olduğu saatleri baz alarak düzenlediği ilaçlamasında yüksek verim almayı hedeflerken vatandaşların şikayetleri ve talepleri doğrultusunda da ilgili bölgelere müdahale ediliyor.

Kaynak: Bültenler

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