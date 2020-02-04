Gaziantep bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi

04.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:13

Gaziantep'te yapılan operasyonda bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalandı.



Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Şubat 2020 Pazartesi günü kaçak sigara operasyonu yaptı. Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir ikamete yapılan operasyonda bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.



Şüpheli şahıs hakkında işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA