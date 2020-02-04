Gaziantep bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te yapılan operasyonda bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gaziantep'te yapılan operasyonda bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalandı.
Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Şubat 2020 Pazartesi günü kaçak sigara operasyonu yaptı. Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir ikamete yapılan operasyonda bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıs hakkında işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP