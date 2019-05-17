Gaziantep Beşinci Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri Başladı

Beşinci Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri başladı

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl 5'incisi organize edilen Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na açılan 'Ramazan Kitapla Buluşuyor' ana temalı kitap günleri açılış programına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yüzü aşkın yayın evi ve çok sayıda yazarın katılımıyla kitap sokağı kurulan meydanda öğrenciler kitaplarla buluştu. Açılış konuşmasında katılımcılara seslenen Vali Davut Gül, kitap okumaya gerekli önemin verilmesi gerektiğini dile getirerek, 'Gaziantep her şeyin en güzelini yapıyor. Kitap fuarının da en iyisini yapacak. Bu anlamda Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor kitap okuma kampanyası ile evlere girdik. Öğretmenlerimiz gönüllü olarak aileleri ziyaret ediyorlar. Buradan alınan kitaplarda bunun altyapısını güçlendirecek dedi

Fatma Şahin ise her bireyin bir koruda iyi uzmanlaşması gerektiğine dikkat çekerek, 'Çok heyecanlıyım. Atılan bir tohumun güzelliğe vesile olduğuna şahit oluyoruz. Bu şehir bugün 4 üniversitesi ile üniversiteler şehri. Bugün 18 yaş altı 750 bin nüfusu ile en genç şehirlerden birisi. Bu çocukları geleceğe hazırlamamız lazım. Hiç bilen ile bilmeyen bir olur mu diyen bir medeniyetten geliyoruz. Sosyal Medya bizi derinliği olmayan bir şekilde yetiştiriyor. Mutlaka okumamız derinleşmemiz ve uzmanlaşmamız lazım şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar fuarı gezdi.

Kaynak: DHA