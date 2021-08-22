Gaziantep-Beşiktaş maçının ardından
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Gaziantep-Beşiktaş maçının ardından

Gaziantep-Beşiktaş maçının ardından
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep ile 0-0 kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maçta fenalaşan Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala'nın sağlık durumunu iyi olduğunu ve herhangi bir sıkıntısını olmadığını söyledi.

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep ile 0-0 kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maçta fenalaşan Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala'nın sağlık durumunu iyi olduğunu ve herhangi bir sıkıntısını olmadığını söyledi.

Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, N'Sakala'nın ciddi problem yaşadığını ve hastaneye götürüldüğünü hatırlattı.

Bu tür olayların sahada yaşanmasını asla istemediklerini ifade eden Yalçın, "Herhangi sorunu ve sıkıntısı yok, çok geçmiş olsun. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz. Çok moralimizi bozdu. Çok endişelendi arkadaşlar. İnsan hayatı her şeyden çok değerli." dedi.

İstedikleri gibi bir oyun oynayamadıklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Gaziantep deplasmanları her sene bizim için problemli oluyor. Geçen sene burada kaybetmiştik. Maçın sonuna baktığımızda birer puan adayıydık gibi duruyor. Çok fazla bir şey yapmadık. İlk bölüm çok istediğimiz gibi geçmedi. Her iki takım da uzun toplarla oynamaya çalıştı. Devreye bir oyuncu hamlesiyle başladık. 45-65 arasında bizim için çok iyi oldu. Çok iyi oynadık o bölümde. Pozisyonlar var golü bulabilirdik ama topu içeriye atamadık. Oyunun son bölümünde rakibin de pozisyonları vardı, onlar da atabilirdi. Yani iki tarafın da şanssızlıkları oldu. İkinci yarı iki taraf da golü bulabilirdi ama zannediyorum beraberlik adaletli gibi oldu."

Takımın henüz tam hazır olmadığını aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Şu an istediğimiz seviyede olmadığımız gerçek. Yeni gelen oyuncularımızın hazırlık dönemleri devam ediyor. Milli maç arasında iyi bir hazırlık dönemi geçirip, maksimum seviyede sahada olmak zorundayız. Çünkü o bölümden sonra Şampiyonlar Ligi başlayacak. Orası çok daha zor. Oraya çok daha güçlü ve sağlam gitmemiz gerekiyor. Umarım bu süre zarfında bu hazırlık dönemini iyi geçiririz ve hem lige hem de Şampiyonlar Ligi'ne sağlıklı şekilde hazırlanırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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