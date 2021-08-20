Gaziantep, Beşiktaş maçına hazır
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Gaziantep, Beşiktaş maçına hazır

Gaziantep, Beşiktaş maçına hazır
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında yarın evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Gaziantep, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 2. haftasında yarın evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Gaziantep, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmanı kulüp başkanı Cevdet Akınal ile bazı yöneticiler de takip etti.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip kampa girerek maç saatini beklemeyi başladı.

Gaziantep, Beşiktaş maçına hazır
Gaziantep, Beşiktaş maçına hazır
Gaziantep, Beşiktaş maçına hazır
Gaziantep, Beşiktaş maçına hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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