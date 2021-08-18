Gaziantep, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti
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Gaziantep, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

Gaziantep, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep, Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılamanın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep, Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılamanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 2 saat sürdü.

Isınma ve yenilenme çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik hazırlıklar üzerinde duruldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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