Gaziantep Belediye Personeli Ekonomiye Destek İçin 1 Saat Fazla Çalışacak Hd

Gaziantep'in merkez Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelleri, aldıkları kararla ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla her gün 1 saat fazladan ücretsiz mesai yapacak.

Şehitkamil Belediyesi, MÖP Geri Kazanım Projesi, E-MÖP Projesi, 'Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor' sloganıyla başlatılan 'Giysi Kumbarası' projesi gibi geri dönüşüm projeleriyle ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağladı. Son dönemlerde ülke ekonomisinde yaşanan gelişmelerden dolayı ekonomiye katkı sağlamak isteyen Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelleri, kendi aralarında aldıkları karar doğrultusunda 1 saat fazladan ücretsiz mesai yapmak istedi. Bu durumu sorumlu şefleri ve müdürleri ile paylaşan personellerin talebi, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na iletildi. Kararı olumlu karşılayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, personellere duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür etti.

1 SAAT FAZLA ÇALIŞARAK ÜLKE EKONOMİSİNE DESTEK

Amaçlarının ülke ekonomisine destek olduğunu vurgulayan MÖP Tesisi Şantiye Şefi Meltem Neyal, 'Hükümetimizin ve belediyemizin almış olduğu tasarruf tedbirleri konusuyla ilgili personellerimiz bizlere geldiler. Günde 1 saat fazla çalışarak ülke ekonomisine destek olmak adına böyle bir katkıda bulunmak istediler. Biz de bu durumu Başkanımız sayın Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştık. Kendisi tüm personellere duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür etti. Bugün itibariyle biz de günlük 1 saat hiçbir ücret talep etmeden belediyemize destek vermek istedik. Çalışan personellerimiz, devletimize katkı sağlamak için böyle bir davranış sergiledilerö diye konuştu.

Her zaman ve her koşulda devlete destek vermeye hazır olduklarını dile getiren MÖP Tesisi çalışan personeli Gönül Buçaklar, 'Devletimize katkıda bulunmak için arkadaşlarımızla 1 saat fazla çalışma kararı aldık. Milletimize, devletimize yardımcı olmak için bu kararı aldık. Ülkemizin son dönemlerde içinde bulunduğu durum, bu kararı almamızda etkili oldu. Birlik beraberlik adına böyle bir uygulamayı başlattık. Bu kararı aldığımız için çok memnunuz. Devletimize canımız fedaö şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden MÖP Tesisi çalışan personeli Mustafa Kapudelen, 'Kendi arkadaşlarımız arasında 1 saat fazladan çalışmak için bir karar aldık. Vatanımız, devletimiz için bu kararı aldık. Dış ülkelerin oyunlarına karşı bir ve beraber olmamız lazım. Ülkemizi kalkındırmamız lazım. Allah; milletimize, devletimize zeval vermesinö ifadelerini kullandı.