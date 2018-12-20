Gaziantep, Bekçilerle Daha Huzurlu

Gaziantep'te çarşı ve mahalle bekçileri 2 ayrı şüpheli üzerinde yaptıkları aramalarda, 14.4 gram eroin 0.7 gram bonzai, 0.3 gram metamfetamin ile 0.9 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Merveşehir Polis Merkezi Amirliğimize bağlı görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri Eyüpsultan Mahallesi ile otogar civarında görevlerini yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri 2 ayrı şüpheli üzerinde yaptıkları aramalarda, 14.4 gram eroin 0.7 gram bonzai, 0.3 gram metamfetamin ile 0.9 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Şüpheli şahıslar M.B ile M.Ş.H "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA