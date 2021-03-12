GAZİANTEP Baygınlık geçiren hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

GAZİANTEP Baygınlık geçiren hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı

12.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:37

Baygınlık geçiren hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yolda yürürken düşüp bayılan hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı.

Baygınlık geçiren hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yolda yürürken düşüp bayılan hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı.

Beyler Mahallesi'nde sabah saatlerinde yolda yürüyen kimliği öğrenilemeyen hamile kadın aniden yere yığıldı. Baygınlık geçiren kadının yardımına, bu sırada bölgede bulunan kadın polis memuru koştu. Polis memuru, hamile kadını kucağına alıp konuşarak bilincini açık tutmaya çalıştı. Kadın, çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GAZİANTEP Baygınlık geçiren hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı
GAZİANTEP Baygınlık geçiren hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı
GAZİANTEP Baygınlık geçiren hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı
GAZİANTEP Baygınlık geçiren hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Akif Ersoy Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hülya Avşar Birol Güven Ferhan Şensoy Pelin Öztekin
Spor Can Bartu Mesut Özil Caner Erkin Ersun Yanal Ali Şansalan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GAZİANTEP Baygınlık geçiren hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 16:37:36. #1.15#
title