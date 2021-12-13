Gaziantep Başsavcısı Sekücü, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Sekücü, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Başsavcı Sekücü, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Sekücü, foto muhabirlerini tebrik ederek, AA çalışanlarına başarılar diledi.
AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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