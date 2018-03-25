Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor: 79-78

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 79-78 yendi.

Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor: 79-78

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 79-78 yendi.

Karşılıklı sayıların atıldığı mücadelenin ilk çeyreğini Yeşilgiresun Belediyespor, 21-20 önde tamamladı. İkinci periyoda etkili başlayan Gaziantep Basketbol, Yeşilgiresun Belediyespor karşısında soyunma odasına 43-35 önde gitti.

Etkisini sürdürerek üçüncü çeyreği 61-55 önde geçen Gaziantep Basketbol, son periyotta skor üstünlüğünü korudu ve müsabakayı 79-78 kazandı.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Mehmet Karabilecen

Gaziantep Basketbol: Armand 21, Carter 13, Miller 11, Balazic 2, Erol Can Çinko 5, Orhan Haciyeva 14, Freimanis 6, Can Uğur Öğüt 3, Murphy 4

Yeşilgiresun Belediyespor: James 19, Boynton 24, Buford 17, Williams 4, Jefferson 8, Enes Berkay Taşkıran, Dusan Cantekin 2, Dragicevic 4

1. Periyot: 20-21

Devre: 43-35

3. Periyot: 61-55

Beş faulle çıkan: 37.25 Dragicevic, 39.27 Jefferson (Yeşilgiresun Belediyespor), 39.55 Erol Can Çinko (Gaziantep Basketbol) 

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Kaynak: Skorer

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