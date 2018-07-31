Gaziantep Basketbol Transfere Devam Ediyor

Tahincioğlu Basketbol Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol transfer çalışmalarına devam ederken son olarak Nijeryalı pivot Tonye Jekiri'yi renklerine kattı.

Geçen sezon yaşadığı sıkıntıları tekrarlamamak için yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye çalışan Gaziantep Basketbol 2017-2018 sezonunu Belçika 1. Lig takımlarından Oostende 'de tamamlayan Tonye Jekiri ile sözleşme imzaladı.

Jekiri, geçen yıl oynadığı 37 maçta ortalama 20.4 dakika süre alıp, 9.2 sayı ile 7.5 ribaund ortlaması ile sezonu tamamlamış, Fiba Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 13 maçta ise ortalama 21.8 dakika süre alıp, 8.2 sayı ve 8.2 ribaundluk bir istatistik yakalamıştı. 1994 doğumlu olan Nijerya'lı pivot Jekiri 2.13 boyunda. - GAZİANTEP