Gaziantep Basketbol Transferde İlk İmzayı Attırdı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol transfer çalışmalarına başlayarak Sarunas Vasiliauskas'ı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon istikrarsız bir performans sergileyen ve son hafta lige tutunan kırmızı-siyahlılar, ilk transferini yaptı. Gaziantep Basketbol geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Sarunas Vasiliauskas'la bir sezonluk anlaşma sağladı.

Geçen sezon Trabzonsor'da oynayan ve performansıyla dikkat çeken Sarunas, forma giydiği 26 maçta 14.6 sayı, 2.6 ribuand ve 6.3 asistle oynayarak 2017-2018 sezonunda Tahincioğlu Basketbol Ligi'ni asist kralı olarak tamamlamıştı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Basketbol'un geçen sezon yaşadığı sıkıntıları tekrar yaşamamak için önemli transfer hamleleri yapması bekleniyor. - GAZİANTEP