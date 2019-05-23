Gaziantep Basketbol taraftarına güveniyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında 25 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek olan Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, taraftar desteğiyle seriyi eşitlemek istediklerini söyledi.

Dai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oldukça keyifli geçen sezon maçlarının ardından zorlu bir döneme girildiğini belirtti.

Play-off müsabakalarında ligde adından söz ettiren Galatasaray Doğa Sigorta ile eşleştiklerini anımsatan Dai, şöyle konuştu:

"Serinin ilk maçında kendi basketbolumuzdan uzak bir oyun sergiledik. Galatasaray bizden daha iyi oynayıp, haklı bir galibiyet elde etti. Durumu eşitlemek için cumartesi yeni bir maça çıkacağız. Burada itici gücümüz taraftarımızı yanımızda görmek ve desteklerini hissetmek istiyoruz. O yüzden tüm Gaziantepli sporseverleri cumartesi günü salona bekliyoruz."

Play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray Doğa Sigorta'ya 79-61 yenilen Gaziantep Basketbol, serinin ikinci maçında 25 Mayıs Cumartesi günü Şahinbey Spor Salonu'nda saat 15.15'te rakibini ağırlayacak. Seride iki galibiyete ulaşacak ekip, yarı finale yükselecek.

Kaynak: AA