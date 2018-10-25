Gaziantep Basketbol Taraftarına Güveniyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Deniz Köken, 4. haftada konuk edecekleri Fenerbahçe karşısında itici güçlerinin taraftar olacağını söyledi.

Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ve Avrupa'nın önemli takımlarından birisi olarak gördükleri Fenerbahçe ile 27 Ekim Cumartesi günü Gaziantep'te karşılaşacaklarını hatırlattı.

Karşılaşmanın çekişmeli geçmesini beklediklerini dile getiren Köken, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe maçını galibiyetle geride bırakmak istiyoruz. Teknik ekibimiz ve oyuncu kadromuz tüm hazırlıklarını buna göre yapıyor. Ümit ediyorum ki başarılı bir sonuç da elde edeceğiz. Ama Fenerbahçe maçındaki itici gücümüz tarafımız olacak. Çünkü Gaziantep halkının desteklediği Gaziantep Basketbol, her zaman daha farklı oyun sahneleyen bir ekip olmuştur. Taraftarımızla el ele verip, bu önemli maçı geride bırakmak istiyoruz."

Köken, maçın biletlerini 20 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu anımsatarak, tüm basketbolseverleri salona beklediklerini kaydetti.