Gaziantep Basketbol Taraftar Desteği Bekliyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Deniz Köken, artık geri dönüşü olmayan maçlara çıkacaklarını, bu nedenle taraftar desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaçları olacağını belirtti.

Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde yaşanan sıkıntılı günleri bir an önce geride bırakmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda yarın Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda oynayacakları Yeşilgiresun Belediyespor maçının önemine işaret eden Köken, iyi mücadele edip galibiyet elde etmeyi arzuladıklarını vurguladı.

Köken, zorlu geçmesi beklenen karşılaşmayı kazanabilme konusunda taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Sezon başından bu yana her zaman yanımızda olan taraftarımıza teşekkür ederiz. Artık dönüşü olmayan maçlara çıkacağız. O yüzden taraftar desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak. Gücümüze güç katabilmek için yarın tüm Gaziantep'teki sporseverleri salona bekliyoruz. El ele verdiğimizde mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum."