Gaziantep Basketbol Seriyi Sürdürmek İstiyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Deniz Köken, oyun olarak yakaladıkları çıkışın skora da yansımaya başladığını belirterek, sıkıntılı süreci aşmak istediklerini söyledi.

Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısındaki bazı maçlarda küçük hatalar nedeniyle mağlubiyetten kurtulamadıklarını ifade etti.

Son 2 haftadır iyi oynadıklarını ve kendilerini mutlu eden sonuçlar almaya başladıklarını anlatan Köken, yakalanan seriyi sürdürmek istediklerine işaret etti.

Bu anlamda daha fazla çalışıp başarıya ulaşacaklarını belirten Köken, "Oyun olarak yakaladığımız çıkış, skora da yansımaya başladı. Başarımızı daha yukarı taşıyıp sıkıntılı süreci aşmak istiyoruz. İnşallah sezon sonunda herhangi bir olumsuzluk yaşamadan ligi tamamlayacağız." diye konuştu.

Gaziantep Basketbol, son 2 haftada Eskişehir Basket'i 85-84, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi de 87-67 yenmişti. 25 puanla ligde 15'inci sırada yer alan Gaziantep ekibi, 21. haftada 17 Mart Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.