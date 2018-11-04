Gaziantep Basketbol, Savunmaya Çare Arıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, kazanmak için sert bir savunmaya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige iyi başladıklarını ancak devamını getirmekte güçlük çektiklerini belirtti.

Kaybedilen maçları incelediklerinde hücumda ciddi sorunları olmamakla beraber savunmada sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Markovic, "Zaman zaman savunma konsantrasyonumuz düşük oluyor. Oysa, maçı kazanmak için savunmada sert olmak lazım. O yüzden savunmamızı sertleştirmemiz lazım. Çünkü savunma güçlü olmazsa yenilgi kaçınılmaz oluyor." dedi.

Markovic, sıkıntılarını giderip toparlanmaları gerektiğine dikkati çekerek, savunma konusunda derslerine çalışıp ilk maçtan itibaren daha derli toplu olmaya çalışacaklarını kaydetti.

Ligdeki son maçında dün deplasmanda Türk Telekom'a 83-67 mağlup olan Gaziantep ekibi, geride kalan haftalarda 2 galibiyet, 3 yenilgi aldı.