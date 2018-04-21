Gaziantep Basketbol - Sakarya Bşb Basketbol Maçının Ardından

Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic Zoric, karşılaşmadan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, lig mücadelesi için gelecek maçı da kazanmaya çalışacaklarını söyledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Sakarya Büyükşehir Basketbol'u 79-67 mağlup eden Gaziantep Basketbol'da başantrenör Nenad Markovic Zoric, karşılaşmayı değerlendirdi.

Markovic, şunları söyledi:

"Her maçımız, bundan sonra final niteliğinde. Bu maça da bunun bilincinde çıktık. Biz maçlara yaklaşırken her maçı, son maçımızmış gibi oynuyoruz. Maçın başından beri güçlü ve istekliydik. Maç boyunca da bunu yaptık. Özellikle maçın 3'üncü periyodunda onların geri gelmesini sağlayan 13 sayıyla öne geçtiğimizde, özellikle konsantrasyon eksikliğinden kaynaklanan hatalardan yaptığımız top kayıplarıyla farkı 3'üncü çeyrekte 3 sayıya kadar düşürdüler. 12 tane servis atışı kaçırdık, bu ciddi olamaz. Önümüzdeki maç en önemli maçımız, ona konsantre olup maçı kazanmaya çalışacağız."

Sakarya Büyükşehir Basketbol'un başantrenörü Burak Selçuk Ernak ise rakip takımı kutlayarak, "38 tane faul atışı yiyip maç kazanmak kolay değil. Maçla alakalı daha fazla konuşmak istersem bunu 50-60 bin liralık ceza şovuna çeviririm burada. Bunu da tahmin edeceğiniz gibi yapmıyorum. Bütün takımlara kalan haftalarda başarılar dilerim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Burak Selçuk Ernak'ın konuşması

Nenad Markovic Zoric'in konuşması

- Gaziantep