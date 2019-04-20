Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka Maçının Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında Gaziantep Basketbol, evinde Pınar Karşıyaka'yı 74-73 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takımın başantrenörleri açıklamalarda bulundu.

Kötü oynamalarına rağmen maçı kazandıklarını ifade eden Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, "Pınar Karşıyaka'yı tebrik ediyorum. Bütün hafta boyunca oyuncularıma Karşıyaka'nın buraya galibiyet için geleceğini anlattım. Onlarında Playoff için önemli bir maçtı. 2 tane sakatları vardı. Onların yerini dolduran oyuncular iyi bir performans gösterdi. Son 4 haftada baktığımızda ilk sıradaki takımlara karşı galibiyet aldık. Kaybettiğimiz bütün maçlarda oyunun hep içindeydik. Ben takımımın bugün oynadığı oyun karşısında çok şaşkınım evimizdeki en kötü maçı oynadık. İlk defa ilk yarı 40 sayı yedik. Karşıyaka her topta bizden bir adım öndeydi ama sonuç olarak kazandık" dedi.

DİRK BAUERMANN: İYİ OYNAMAMIZI RAĞMEN SONUCU GETİREMEDİK

Sakatlık ve faul problemleri nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Pınar Karşıyaka Başantrenörü Dirk Bauermann ise, "Her iki takımında iyi mücadele sergilediği, sertlik anlamında da izleyiciye keyif bir maç oldu. Maçı sonuna iyi getirmemize rağmen sonucunu getiremedik. İki önemli oyuncumuzun sakat olduğu maçta oyuncularımın gösterdiği performanstan dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA