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Gaziantep Basketbol, Perrin Buford'ı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li forvet Perrin Buford'ı kadrosuna kattı.

07.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:46
Gaziantep Basketbol, Perrin Buford'ı transfer etti

ING Süper Ligi ekiplerinden Basketbol, ABD'li forvet Perrin Buford'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1,98 metre boyundaki Perrin Buford ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Son olarak İspanya temsilcisi Joventut Badalona'da oynayan 26 yaşındaki basketbolcu, Türkiye'de daha önce Yeşilgiresun Belediyespor'da forma giymişti.

Kaynak: AA
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