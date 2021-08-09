Gaziantep Basketbol oyuncuları sağlık kontrolünden geçti
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Gaziantep Basketbol oyuncuları sağlık kontrolünden geçti

Gaziantep Basketbol oyuncuları sağlık kontrolünden geçti
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'da oyuncular sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'da oyuncular sağlık kontrolünden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular ve teknik ekibin sağlık sponsorları Özel Medical Park Hastanesi'nde genel sağlık taramasından geçtiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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