Gaziantep Basketbol oyun kurucu Trevis Simpson'ı kadrosuna kattı ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li Trevis Simpson'ı transfer etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li Trevis Simpson'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, geçen sezonu Almanya Ligi ekiplerinden Rasta Vechta'da geçiren Trevis Simpson ile 1 yıllığına anlaşma sağlandı.

Oyun kurucu mevkisinde görev alan 28 yaşındaki Simpson, geçen sezonu 15,1 sayı, 3,5 ribaund, 1,6 asist istatistikleriyle tamamlamıştı.

Kaynak: AA