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Gaziantep Basketbol, Nenad Markovic'le yola devam ediyor

Kulüpten yapılan açıklamada, Markovic'in başantrenörlük görevini 3 sezondur başarıyla sürdürdüğü belirtilerek, "Kulübümüz yeni sezon öncesi Başantrenör Nenad Markovic ile sözleşmesini yenilemiştir.

Gaziantep Basketbol, Nenad Markovic'le yola devam ediyor
10.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 10.07.2020 20:44

Kulüpten yapılan açıklamada, Markovic'in başantrenörlük görevini 3 sezondur başarıyla sürdürdüğü belirtilerek, "Kulübümüz yeni sezon öncesi Başantrenör Nenad Markovic ile sözleşmesini yenilemiştir. Markovic ile 2020-2021 sezonunda da birlikteyiz. Birlikte nice zaferlere" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Hürriyet

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