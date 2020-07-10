Gaziantep Basketbol, Nenad Markovic'le yola devam ediyor
Kulüpten yapılan açıklamada, Markovic'in başantrenörlük görevini 3 sezondur başarıyla sürdürdüğü belirtilerek, "Kulübümüz yeni sezon öncesi Başantrenör Nenad Markovic ile sözleşmesini yenilemiştir.
10.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 10.07.2020 20:44
Kulüpten yapılan açıklamada, Markovic'in başantrenörlük görevini 3 sezondur başarıyla sürdürdüğü belirtilerek, "Kulübümüz yeni sezon öncesi Başantrenör Nenad Markovic ile sözleşmesini yenilemiştir. Markovic ile 2020-2021 sezonunda da birlikteyiz. Birlikte nice zaferlere" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Hürriyet