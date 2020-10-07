Gaziantep Basketbol Muhammed Doğan Şenli'yi transfer etti
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Gaziantep Basketbol Muhammed Doğan Şenli'yi transfer etti

07.10.2020 15:39 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:42
Gaziantep Basketbol Muhammed Doğan Şenli'yi transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, pivot oyuncu Muhammed Doğan Şenli ile anlaştı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, pivot oyuncu Muhammed Doğan Şenli ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2.05 metre boyundaki pivot Muhammed Doğan Şenli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Açıklamada, geçen sezonu Bahçeşehir Basketbol takımında geçiren 28 yaşındaki oyuncuya başarılar dilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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