Gaziantep Basketbol Kendini Ateşe Attı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 29. hafta maçında Anadolu Efes'e konuk olan Gaziantep Basketbol ilk iki periyodunu önde götürdüğü maçı 94-87 kaybetti. Kümede kalma mücadelesi veren kırmızı-siyahlılar bu mağlubiyetle kendini ateşe attı.

Maça iyi başlayan ve ilk periyodu 29-22, ilk yarıyı da 53-47 önde kapatan Gaziantep Basketbol, üçüncü periyottan itibaren kontrolü Anadolu Efes'e kaptırarak bu önemli maçı 94-87'lik skorla mağlup bitirdi. Bu sonuçla 20. mağlubiyetini alan Gaziantep ekibi, 38 puanda kalarak tüm ümitlerini son haftaya bıraktı. Ligin son maçında Darüşşafaka'ya konuk olacak olan kırmızı-siyahlılar lige tutunmak için bu maçı mutlak suretle kazanmak zorunda. Bu önemli maçı kazanması halinde ligde kalmayı garantileyecek olan Gaziantep Basketbol, tamamen bu maça odaklandı. - GAZİANTEP