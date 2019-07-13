Gaziantep Basketbol, Jelovac ile sözleşme uzattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, sözleşmesi sona eren Sırp oyuncu Stevan Jelovac ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, geçen sezon başında takıma dahil olan ve sözleşmesi sona eren Jelovac ile görüşme gerçekleştirdi.

Yeniden anlaşma sağlanan Jelovac ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

1989 doğumlu, 2,08 metre boyundaki tecrübeli forvet, Gaziantep Basketbol'a Alman ekibi Brose Bamberg'den transfer olmuştu.

Kaynak: AA