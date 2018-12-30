- Gaziantep Basketbol - İstanbul BBSK maçının ardından

GAZİANTEP - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 80-69'luk skorla mağlup etti. Maçın her iki taraf karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep Basketbol Başatrenörü Nenad Markovic, "Maçın sonunda galibiyet için memnun olduğumu söyleyebilirim ama oyun için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Özellikle gelecekte daha iyi bir takım olmak istiyorsak, oyuncularımızın daha fazla konsantre olması gerekiyor. Özellikle Bahçeşehir, Büyükçekmece ve Beşiktaş maçlarında biz şunu gösterdik ki, skoru 15 sayılarda götürebiliyoruz ama daha sonra maçta aptalca şeyler yapıyoruz. Rakiplerimiz bu yüzden geri geliyor. Son Karşıyaka maçında da bunu yaşadık. Dediğim gibi daha iyi olmak istiyorsak bu tür konsantrasyon eksikliklerimizi kapatmamız gerekiyor. Basketbol sadece smaç yapmak, şut atmak, pas atmak değildir. Beyninizle oynamanız gerekiyor ve daha çok konsantrasyon gerekiyor" dedi.

İstanbul BBSK cephesi

İstanbul BBSK Başatrenörü Hakan Yavuz ise, "Genel olarak maça ortak olduğumuz bir ilk iki periyot vardı. Bu kısımda 8-10 sayı geri düştükten sonra rakibi yakalamayı başardık. Ancak son periyotlarda rakibi öyle yakalayıp da karşılık veremeyince sonuç böyle oldu. Yani karşı takım sert oynamış olabilir, hakemler birkaç pozisyonu atlamış olabilirler, bu onların sorunu ama biz oyunda çabuk kırıldık. Özellikle üçüncü ve son periyotta geriye koşma sorunumuz oldu. Rakibe çok sayıda top kaptırdık. Yani rakibin kaptığı top sayısına bakıyorum bunların çoğu bizim verdiğimiz pozisyonlar. Öte yandan oyun istatistiklerine, yüzdelere bakacak olursak da fark burada ortaya çıkıyor. Rakip bizden yüksek oranlarla oynadı. Maçın sonucunu da bunlar belirledi. Gaziantep Basketbol'u tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA