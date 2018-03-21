Gaziantep Basketbol İnancını Koruyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Deniz Köken, ligde kalacaklarına inandığını söyledi.

Gaziantep Basketbol İnancını Koruyor

Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısındaki  bazı maçlarda küçük hatalar nedeniyle mağlup olduklarını belirtti.

Yavaş yavaş iyi oyunun karşılığını aldıklarını ancak geçen hafta  galibiyet için çaba göstermelerine rağmen mağlubiyetten kurtulamadıklarını ifade  eden Köken, geçmişi unutup ileriye bakmaya özen gösterdiklerini vurgulayarak, 25  Mart Pazar günü Yeşil giresun Belediyespor'u konuk edecekleri maçı çok  önemsediklerini kaydetti.

Tüm hesaplarının galibiyet üzerine kurulu olduğunu anlatan Köken,  şöyle konuştu:

"Rakibimiz de bizim gibi zorlu bir süreçten geçiyor. O yüzden pazar  günü Gaziantep'teki sporseverleri keyifli ve çekişmeli bir maç bekliyor. Ligde  kalacağımıza inanıyoruz. Bunun için de hafta sonu tüm sporseverleri Giresun  maçına bekliyoruz. Taraftar desteğiyle nice zorlu maçları kazandığımızı  biliyoruz. Bu nedenle salondaki kardeşlerimizle el ele bu zorlu maçı da  kazanabiliriz."

Gaziantep Basketbol, 16 takımın mücadele ettiği ligde 22. hafta  maçları öncesi 26 puanla 15. sırada bulunuyor.

Kaynak: Skorer

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