Gaziantep Basketbol İddialı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, bu haftaki rakipleri Beşiktaş Sompo Japan karşısında galip gelerek, ligde kalma yolunda büyük bir adım atmayı arzuladıklarını söyledi.

Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta taraftarlarının önünde Muratbey Uşak'ı yenerek lige tutunma adına önemli bir adım attıklarını bildirdi.

Bu galibiyeti daha anlamlı hale getirebilmek adına her maçı önemseyerek yollarına devam edeceklerini anlatan Markovic, bu bilinçle her müsabakaya aynı ciddiyetle hazırlandıklarını vurguladı.

Bu hafta deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacaklarını anımsatan Markovic, "Zor bir maç bizi bekliyor. Rakibimizin gücünü ve istediklerinde neler yapabileceğini biliyoruz. Ancak biz de istediğinde rakibinin üzerine gidebilen, iyi savunma yapabilen bir takımız. O yüzden istediklerimizi sahaya yansıtarak, ligde kalma yolunda büyük bir adım atmayı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Maç kazandıkça öz güvenlerinin de yerine geldiğini belirten Markovic, İstanbul deplasmanında galip gelmeleri halinde alınacak puanlardan daha fazlasını kazanabileceklerini kaydetti.

Gaziantep Basketbol, 24 haftası geride kalan 16 takımlı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 7 galibiyet, 17 mağlubiyet ve sayı averajıyla 15. sırada bulunuyor.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki müsabaka 14 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.