Gaziantep Basketbol İçin Kritik Haftalar

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kritik haftalara giren Gaziantep Basketbol çalışmalarına devam ediyor. Ligin bitimine iki hafta kala aldığı 9 galibiyet, 19 mağlubiyetle 37 puan toplayan Kırmızı-Siyahlılar, sıralamada 15. basamakta yer alıyor.

Ligden düşme tehlikesi yaşayan Gaziantep Basketbol'un durumu bu kritik iki maçı kazanıp diğer maçların sonucuna göre belli olacak. Son iki maçta Anadolu Efes ve Darüşşafaka'ya konuk olacak Gaziantep ekibinde başantrenör Nenad Markovic açıklamalarda bulundu. Kritik bir döneme girdiklerini belirten Markovic, "Göreve geldiğimiz günden bu yana şanssız mağlubiyetler elde ettik. Oynadığımız rakiplerin hep en iyi dönemlerine denk geldik. Çoğu maçı son anlarda kaybettik, bazı maçlarda ise enerjimiz yetersiz kaldı. Son oynadığımız Banvit maçına çıkarken de artık dönüşü olmayan bir yola çıktığımızın farkındaydık. Zor bir maç oldu ama enerjimizi sahaya yansıtarak iyi bir ekip karşısında önemli ve farklı bir galibiyet aldık. Bu nedenle böylesine kritik bir maçta iyi bir skor elde eden oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Son iki maçı kazanmak için her şeyi yapacaklarını vurgulayan Markovic, "Artık önümüzde çok çok önemli iki deplasman maçımız var. Biraz zor olacak bunun farkındayız ama kendine güvenen ve galibiyeti arzulayan bir takım olarak önümüzdeki 2 maçı kazanmaya çalışacağız. Ümit ediyorum ki onlardan da istediğimiz sonuçları alıp, lige tutunacağız" diyerek sözlerine son verdi.

Ligde son iki maçı kalan Gaziantep Basketbol, Çarşamba günü Anadolu Efes'e konuk olacak. Ligdeki son maçını ise 19 Mayıs'ta Darüşşafaka deplasmanında oynayacak olan Kırmızı-Siyahlıların kaderi belli olacak. - GAZİANTEP