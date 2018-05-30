Gaziantep Basketbol Genç Yetenekleri Arıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Deniz Köken, yapacakları altyapı seçmeleriyle şehrin ve bölgenin çocuklarını yetiştirerek, Türk basketboluna kazandırmak istediklerini bildirdi.

Köken, yaptığı yazılı açıklamada, Şahinbey Spor Salonu'nda 9-10 Haziran'da altyapı seçmeleri gerçekleştireceklerini belirtti.

2003-2012 yıllarında doğan erkek sporcuların katılabileceği seçmeleri çok önemsediklerini belirten Köken, şunları kaydetti:

"Türkiye, ulusal ve uluslararası alanda yaptığı yatırımların karşılığını hızla almaktadır. Son yıllarda ülkemiz takımlarının Avrupa kupalarında almış olduğu başarılar da bunun en büyük göstergesidir. Diğer yandan bu başarılar basketbola ilgiyi de hızla artırmaktadır. Gaziantep Basketbol olarak bölgenin tek Süper Lig temsilcisi olmak, bizlere de ayrı sorumluluklar yüklemektedir. Altyapı seçmeleriyle hedefimiz, kendi şehrimiz ve bölgemizin çocuklarını yetiştirerek, Türk basketboluna kazandırmak olacak."