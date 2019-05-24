Gaziantep Basketbol, Galatasaray Doğa Sigorta'yı ağırlayacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Gaziantep Basketbol, yarın sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek.

Karşılaşma Şahinbey Spor Salonu'nda saat 15.15'te başlayacak. Gaziantep ekibi ilk maçta rakibine 79-61 mağlup olarak, seride 1-0 geriye düştü.

Tüm planlarını seride beraberliği yakalayıp yarı final umudunu üçüncü maça taşımak için yapan ev sahibi ekip, taraftar desteğini de arkasına almak istiyor.

Kulübün başantrenörü Nenad Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'daki karşılaşmada oyun sistemlerini parkeye yansıtamadıklarını dile getirdi.

Galatasaray'ın üstün oyunu karşısında mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Markovic, "İlk maçtan çıkaracağımız dersler olacak. Eskiyi düşünmeyi bir kenara bakıp, rövanşa odaklandık. Yarın kendi oyunumuzu oynayıp skoru lehimize çevirmeliyiz." dedi.

Maçın Gaziantep'te olmasının kendilerine avantaj olarak yansıyabileceğini belirten Markovic, "Gaziantep'te güzel ve heyecanlı basketbola ilgi duyan kitle var. Taraftarımızla bütünleştiğimizde neler yapabildiğimizi lig içerisinde gördük. Yarınki maçta da taraftarımız yanımızda olursa bazı şeyleri başarmamız daha kolay olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA