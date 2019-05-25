Gaziantep Basketbol - Galatasaray Doğa Sigorta maçının ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Gaziantep Basketbol evinde konuk ettiği Galatasray Doğa Sigorta'yı 79-69 mağlup ederek, seride durumu 1-1 yaptı. Maçın ardından iki ekibin başatrenörleri değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep Basketbol Başatrenörü Nenad Markovıc, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bize destek veren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum, onları da tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir oyun atmosferi vardı. Ayrıca Galatasaray takımını ve Ertuğrul hocayı da tebrik ediyorum. Güzel ve adil bir oyun oldu. Bu eşleşme için adil olanda işin üçüncü maça kalmasıydı. Biz sezon boyunca çok önemli maçlar çıkardık, çok önemli bir sezon geçirdik. Hedefimiz Türkiye kupasına katılmaktı başardık, Play-off'lara kalmaktı başardık. Şimdi de önümüzdeki hedefimiz üçüncü maçı kazanmak. Bugünkü maç ise ilk maça göre daha sert bir maç oldu. Özellikle savunmamıza açısından sert bir maçtı. Bugün oyuncularımız ilk maçta sokamadıkları şutları sokup, yüksek bir yüzdeyle bugün bize katkı verdiler. Bugün özellikle savunmamız ve hücumdaki şut yüzdelerimiz maçı bize getirdi" dedi.

Galatasaray cephesi

Galatasray Doğa Sigorta Başatrenörü Ertuğrul Erdoğan ise, "Play-off'tan önce de söylediğim gibi bu belki de eşleşmelerin en zorlarından bir tanesiydi. Birbirine denk iki takımın eşleşmesiydi. Buradaki maçın bizim açımızdan zor geçecekti öyle de oldu. Maçın geneline baktığımız zaman yüzdelerimizin bu kadar aşağıda olduğu bir maçı kazanmamız tabi ki de zordu. Bugün elbette rakibimizin de yüzdeleri fazla yüksekti. Dolayısıyla üçüncü maç İstanbul'da. Artık iki taraf için de sezonu kapatma veya devam etme maçı olacak. Öncelikle sağlıklı olarak buraya hazırlanmamız daha sonra da bugün yaptığımız hataları gözden geçirip daha doğru ve kendi basketbolumuzu oynayarak galip gelmemiz lazım. Bugün topun bizde çok kalmadığı arzu etmediğimiz bir basketbol oynadık. Artık salı günü oynayacağımız serinin son maçına hazırlanacağız. Ben Gaziantep Basketbol'u da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA