Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka Maçının Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı Darüşşafaka Tekfen'e 65-62'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından iki ekibin başantrenörleri değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Basketbol Başatrenörü Nenad Markovic, "Oyuna özellikle genel anlamda konsantre olmadığımızı söylemem gerekiyor. Bu bizim oyunumuz değildi. Çünkü biz zaten iyi savunma yapan bir takımız ama savunma yaptığımızda da hücumda en azından bir şeyler yapabiliyorduk geçmiş maçlarda. Bugün tam tersi oldu. Savunma yapıp, hücum yapamadık. Bunu da maçın özeti olarak gösterebiliriz, söyleyebiliriz. Bu oyun oynamamız gerekenin dışında bir oyundu. Özellikle biz hücumda iken rakip savunma değiştirdiğinde topu döndürerek farklı şeyler yapmaya çalıştık ama yapamadık. Orada çok kafamız karıştı. Bu da doğal olarak maçı kaybetmemize sebep oldu" dedi.

Darüşşafaka cephesi

Darüşşafaka Tekfen Başatrenörü Selçuk Ernak ise Gaziantep takımının çok iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, "Sahalarında çok ciddi galibiyetler aldılar. Maçın genelinde tempoyu çok iyi kontrol ederek oynuyorlar. Biz ilk yarı bir dönen topları alamadık ve düşük yüzdeyle oynamamız maçta onların temposunu kabul etmemize sebep oldu. İkinci yarı çok iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Hücum yine istediğimiz seviyede değildi. Kaç kere maçta elimize gelen fırsatları teptik. Dönen toplardan boş döndük. Son topta faul yapmak istedik fakat çok çabuk gelişti. Oyuncularımız büyük gayret etti. Bu maçlara bir gün hazırlanma süremiz oluyor biliyorsunuz. Oyuncularıma o yüzden özellikle teşekkür ediyorum. Gaziantep zor deplasmanlardan biri bizim için ve çok kıymetli bir galibiyet oldu. Bu şekilde beraber oynamaya, eksiklerimizi beraber gidermeye devam edeceğiz. İki takımı da tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA