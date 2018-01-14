Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka: 65-98

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Darüşşafaka, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 98-65 yendi.

Darüşşafaka, bu sonuçla ligin ilk yarısını 9 galibiyetle tamamladı, Gaziantep Basketbol ise 12. kez mağlup oldu.

Müsabakaya etkili başlayan konuk ekip, Wilbekin'in basketiyle 2. dakikada 4-0 üstünlük yakaladı. Armand ile sayılar üreten Gaziantep Basketbol, 3. dakikada 4-4 beraberliği sağladı. Hücumda tekrar etkili olmaya başlayan ve Johnson'ın basketiyle 8. dakikada 8-15'lik skorla 7 sayılık fark yakalayan konuk takım, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda rahat sayı üreten Darüşşafaka, bu çeyreğin son dakikası içinde Johnson ile sayılar bularak farkı 20'ye (29-49) çıkardı. Konuk ekip, soyunma odasına da 49-31 önde gitti.

Darüşşafaka, maç boyunca 15 top kaybı yapan Gaziantep Basketbol karşısında skor üretmeye devam etti ve 3. çeyrekte rakibine 77-44 üstünlük sağladı.

Son çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, karşılaşmayı 33 sayı farkla, 98-65 kazandı.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Kaan Büyükçil, Halit Can Cihan, Emin Moğulkoç

Gaziantep Basketbol: Armand 13, Rudd 5, Orhan Haciyeva 5, Lyons 11, Freimanis 6, Carter 7, Balazic, Can Uğur Öğüt 8, Erol Can Çinko 6, Kadir Bayram 4

Darüşşafaka: Kidd 24, Wilbekin 6, Olano 6, Bell, Eric 19, Kartal Özmızrak 7, Emircan Koşut 11, Okben Ulubay 6, Doğuş Özdemiroğlu, Johnson 16, Muhammed Baygül 3

1. Periyot: 16-21 Devre: 31-49 3. Periyot: 44-77